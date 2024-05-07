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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Израильские военные взяли под контроль палестинский КПП в Рафахе

Израильские военные взяли под контроль палестинский КПП в Рафахе
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные взяли под контроль КПП с палестинской стороны в Рафахе на границе с Египтом, сообщило Армейское радио со ссылкой на заявление представителей ЦАХАЛа. Об этом пишет Jerusalem Post.

Перед этим военные получили разведданные о том, что боевики использовали этот КПП 5 мая для обстрелов КПП Керем-Шалом, в результате которых были убиты четверо израильских военных и еще несколько были ранены.

Другое израильское подразделение минувшей ночью перекрыло ведущее к этому КПП шоссе Салах ад-Дин, сообщает The Times of Israel.

Военные также сообщили, что в ходе ночной наземной операции были убиты два десятка боевиков ХАМАС, выявлены "три оперативных шахты", а также был подбит автомобиль со взрывчаткой, пытавшийся атаковать израильский танк. Военные проводят зачистку контролируемой местности и готовятся к новым операциям.

"Ночью сухопутные силы ЦАХАЛа начали точечную контртеррористическую операцию на основании разведданных с целью ликвидации террористов ХАМАС и инфраструктуры в некоторых районах Рафаха", - говорится в заявлении. Перед операцией военные призвали мирных граждан эвакуироваться из восточных районов города.

Израильские военные сообщили, что получили разведданные, что КПП Рафах использовался для произведения обстрелов по КПП Керем-Шалом, в результате которого были убиты несколько солдат ЦАХАЛ и еще несколько получили ранения.

В дополнение к этому вечером были нанесены авиаудары по полусотне объектов ХАМАС, заявляют в ЦАХАЛе.

Вечером 6 мая офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что "военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны". Ответ группировки на мирные предложения Израиль не удовлетворил. В офисе добавили, что Израиль направит представителей на переговоры с посредниками в попытках выработать сделку, устраивающую израильскую сторону.

После этого, ЦАХАЛ сообщил, что начал ограниченные действия в восточной части Рафаха против сил ХАМАС.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции. Израильская сторона считает, что в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Египет Рафах Сектор Газа
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