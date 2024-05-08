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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19

AstraZeneca изымает из обращения вакцину от COVID-19
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Шведско-британская AstraZeneca изымает из обращения вакцину Vaxzevria от COVID-19 на фоне избытка на рынке новых препаратов, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Выпуск и поставки Vaxzevria прекращены. Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency) сообщило, что вакцина более не разрешена к использованию.

Спрос на этот препарат снизился с появлением вакцин от конкретных разновидностей коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление AstraZeneca. FT отмечает, что его вытеснили вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna.

Vaxzevria была одобрена для применения в Великобритании в конце 2020 года, в ЕС - в 2021 году. Всего AstraZeneca поставила более 3 млрд доз этой вакцины.

"Мы невероятно гордимся тем, какую роль Vaxzevria сыграла в окончании глобальной пандемии, - заявила компания. - По независимым оценкам, только в первый год использования она помогла спасти более 6,5 млн жизней".

Акции AstraZeneca подорожали на 1,2% на торгах в Лондоне в среду.

Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2024 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca BioNTech коронавирус Vaxzevria
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