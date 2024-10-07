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AstraZeneca выплатит CSPC до $2 млрд за лицензию на препарат для снижения холестерина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Шведско-британская фармкомпания AstraZeneca выплатит до $2,02 млрд китайской CSPC Pharmaceutical в рамках эксклюзивного партнерства в области разработки и коммерциализации препарата для снижения холестерина, говорится в пресс-релизе AstraZeneca.

CSPC получит $100 млн сразу и еще до $1,92 млрд за достижение определенных целей, а также роялти.

Лицензируемый препарат находится на ранней стадии разработки. CSPC отмечает, что он был открыт с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Отдельно AstraZeneca сообщила об успешных результатах третьей фазы клинических испытаний препарата Airsupra, показавших "статистически и клинически значимое" снижение риска возникновения серьезных осложнений у больных астмой.

AstraZeneca CSPC CSPC Pharmaceutical Китай
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