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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Российские пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Ираном

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они продолжат выполнять свои функции здесь по просьбе армянской стороны

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в среду в Москве был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, но они останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

"Да, это действительно так. Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - сообщил он "Интерфаксу" в четверг.

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При этом Песков отметил, что "опять же, по просьбе армянской стороны наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе". "Они там останутся и продолжат выполнять свои функции", - уточнил представитель Кремля.

В целом, по его словам, на встрече Путина и Пашиняна "в основном обсуждалась положительная динамика развития наших торгово-экономических отношений".

Армения Никола Пашинян Владимир Путин Дмитрий Песков
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