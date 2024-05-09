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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В Армении заявили о прекращении деятельности пограничных и военных пунктов РФ в стране

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Все размещенные после 2020 года в пяти областях Армении российские пограничные и военные пункты прекратят свою деятельность, заявил руководитель правящей парламентской фракции партии "Гражданский договор" Айк Конджорян.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, размещенные в период 44-дневной войны (война в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) и после нее российские пограничные и военные пункты в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Араратской областях Армении прекратят свою деятельность", - написал он в соцсети.

По его словам, на высшем уровне утверждено также решение о прекращении деятельности пограничников России в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Накануне в Москве состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

20 апреля Пашинян не исключил вывода российских военных с приграничных с Азербайджаном территорий.

После войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года в Армении были развернуты опорные пункты 102-й российской военной базы.

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"Российские посты появились там в результате конкретной ситуации. То, что происходит сейчас (договоренность между Ереваном и Баку о принципе делимитации госграницы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года - ИФ), конечно, является существенным изменением ситуации. И, конечно, существенное изменение ситуации будет иметь влияние по всем направлениям", - сказал Пашинян.

Как сообщалось ранее, российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта "Звартноц" с 1 августа.

Представители Погрануправления ФСБ России совместно с Погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют также границы страны с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

Между тем, спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что Армения не обсуждает вопрос о выводе российских пограничников с армяно-турецкой границы.

Армения Айк Конджорян Звартноц Азербайджан Карабах
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