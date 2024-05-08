Песков заявил об оптимистичном взгляде Кремля на встречу с Пашиняном

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Кремле оптимистично смотрят на встречу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, поскольку есть диалог и политическая воля лидеров обсуждать существующие проблемы.

"Не нужно преувеличивать, наверное, сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько сложным будет разговор Путина и Пашиняна, в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК). Фрагмент интервью в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

При этом Песков заметил, что чем теснее взаимодействие двух стран и шире комплекс этих отношений, тем чаще возникают различные проблемы. "Мы видим, что политическая воля двух лидеров есть это обсуждать, дождемся результатов. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть, взаимная заинтересованность сторон есть, потенциал двусторонних отношений есть, поэтому в данном случае мы скорее склоняемся к тому, чтобы быть оптимистами", - сказал Песков.