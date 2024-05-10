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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Нетаньяху надеется на преодоление разногласий с Байденом

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что он и президент США Джо Байден смогут преодолеть свои разногласия по поводу войны в секторе Газа, сообщило издание "Гаарец".

"У нас часто были договоренности, но были и разногласия. Мы смогли их преодолеть. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их сейчас", - цитирует газета заявление Нетаньяху в телеинтервью.

При этом премьер добавил: "Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить нашу страну".

В миреБайден пообещал не поставлять Израилю ряд вооружений в случае операции в РафахеЧитать подробнее

Ранее Байден пообещал прекратить поставку Израилю некоторых видов вооружения, если тот начнет военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ заявил, что не откажется от операции в Рафахе несмотря на угрозы США о приостановке поставок оружия

"Если Израилю нужно выстоять в одиночку, он выстоит в одиночку", - заявил премьер d видеообращении к нации.

Израиль Биньямин Нетаньяху США Джо Байден сектор Газа Рафах
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