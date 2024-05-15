Axios сообщил о прекращении поставок Израилю только американских авиабомб

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США решили поставить на паузу лишь снабжение Израиля авиабомбами, в отношении других вооружений ограничений нет, сообщает Axios со ссылкой на неназванных высокопоставленных израильских чиновников.

Источники издания сказали, что, хотя передача бомб пока что заблокирована, поставки других американских вооружений продолжатся и что на этой неделе ожидается отправка Израилю значительной партии оружия.

По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр стратегических дел Рон Дермер выразили удивление в связи с решением президента США Джо Байдена повременить с передачей бомб Израилю. Источник портала в американской администрации отметил, что Байден и другие американские официальные лица в частном порядке предупреждали Нетаньяху и Дермера о такой возможности, если Израиль продолжит добиваться операции в Рафахе. Однако, израильский источник уточнил, что Дермер заверял Нетаньяху в том, будто Байден не пойдет на такой шаг.

Американские и израильские собеседники Axios объяснили, что между Байденом и его советниками с одной стороны, и между Нетаньяху и Дермером с другой существует глубокое недоверие, особенно по проблеме Рафаха. Поэтому взаимодействие по этой теме между сторонами шло по другим каналам, к примеру, через министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Один из высокопоставленных израильских источинков сказал Axios, что Галант пытается внести такие коррективы в операцию Израиля в Рафахе, "чтобы минимизировать трения с администрацией Байдена". В данный момент, по оценкам американской стороны, Израиль ведет ограниченные действия в Рафахе без массированного наземного наступления.

На воскресенье запланирован визит советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Израиль, он попытается достичь взаимопонимания сторон по Рафаху.

На прошлой неделе Байден заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе. При этом он пообещал, что США в любом случае продолжат поставлять все необходимое для израильской системы ПВО.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов. Представитель Минобороны США Патрик Райдер уточнял, что решение связано с ситуацией в Рафахе. "Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 908 кг, а также 1,7 тыс. бомб весом около 226 кг", - заявил Райдер.

Тем не менее, The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Байден уведомил Конгресс о работе над заключением новых контрактов на поставку оружия Израилю на сумму более $1 млрд.