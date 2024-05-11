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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

WP сообщила о предложенных Израилю разведданных в обмен на отказ от вторжения в Рафах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена предложила Израилю доступ к американским разведданным, в частности, о местонахождении бойцов ХАМАС, в обмен на отказ израильских властей от полномасштабной военной операции в Рафахе, сообщает в субботу The Washington Post со ссылкой на источники.

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"Администрация Байдена предлагает Израилю ценную помощь, если он воздержится от полномасштабного вторжения в Рафах. Помощь включает предоставление секретных разведданных, которые помогут израильским военным точно определять местонахождение лидеров ХАМАС и скрытых туннелей группировки", - информирует издание.

Кроме того, по данным источников, США предложили Израилю помощь в предоставлении убежищ для перемещенных лиц и в создании систем доставки продовольствия, воды и медикаментов палестинцам, покинувшим Рафах.

Как отмечает газета, администрация Байдена делала подобные предложения "в течение последних нескольких месяцев в надежде, что удастся убедить Израиль провести более ограниченную и точечную операцию" в Рафахе.

"У нас есть серьезные опасения по поводу того, как Израиль проводит свою военную кампанию, и они могут достичь кульминации в Рафахе", - заявил один из источников издания.

Ранее в мае Армия обороны Израиля начала точечные операции на востоке Рафаха, а теперь намерена расширить их на новые зоны. В пятницу сообщалось, что израильский военный кабмин проголосовал за расширение операций в Рафахе. При этом некоторые СМИ отмечают, что израильская сторона все же планирует несколько ограничивать масштабы действий военных, чтобы не вызывать недовольства США и международного сообщества.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.

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