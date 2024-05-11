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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Израиль потребовал эвакуации жителей ряда районов в Рафахе

Израиль потребовал эвакуации жителей ряда районов в Рафахе
Фото: Jehad Alshrafi/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные призвали палестинцев провести эвакуацию еще из нескольких кварталов в городе Рафах (сектор Газа), сообщает в субботу The Times of Israel.

Речь идет о кварталах, расположенных на востоке Рафаха.

Жителей просят переместиться в район Аль-Маваси, а также - к городу Хан-Юнис.

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Ранее в мае Армия обороны Израиля начала точечные операции на востоке Рафаха, а теперь намерена расширить их на новые зоны. В пятницу сообщалось, что израильский военный кабмин проголосовал за расширение операций в Рафахе. При этом некоторые СМИ отмечают, что израильская сторона все же планирует несколько ограничивать масштабы действий военных, чтобы не вызывать недовольства США и международного сообщества.

В свою очередь агентство EFE отмечает, что эвакуация из Рафаха станет трудным испытанием для палестинских жителей. Так, район Аль-Маваси уже и так переполнен перемещенными лицами: люди там живут в самодельных палатках, без стабильного доступа к питьевой воде и в сложных санитарных условиях.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов Газы.

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Хроника 07 октября 2023 года – 11 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Рафах сектор Газа Израиль
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