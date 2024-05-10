Израильские власти выступили за расширение операции в Рафахе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Члены военного кабмина Израиля проголосовали за расширение военной операции в городе Рафах (сектор Газа), сообщает в пятницу The Times of Israel.

При этом, как отмечается в сообщении, масштабы операции все же будут ограниченными, так как израильские власти не хотят портить отношения с США, выступающими против крупных израильских военных операций в этом городе.

При этом портал Axios подчеркивает, что неясно, как Вашингтон отреагирует на такие планы Израиля: два источника портала выразили уверенность, что расширение операции будет ограниченным в достаточной степени, чтобы не вызвать гнев Белого дома. Однако третий источник предположил, что США все равно могут решить, что операция все равно слишком масштабная.

Кроме того, по данным The Times of Israel, камбин проголосовал за то, чтобы израильские переговорщики сформулировали новое предложение по сделке с ХАМАС, в рамках которой палестинская группировка должна будет отпустить израильских заложников.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Армия обороны Израиля пока не проводила крупномасштабных операций против палестинских вооруженных группировок. В настоящее время военные ограничиваются лишь точечными операциями в Рафахе.

Ситуация осложняется тем, что в Рафахе скопились многочисленные палестинские перемещенные лица, которые ранее были вынуждены покинуть другие районы Газы.