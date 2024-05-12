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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Блинкен предупредил, что США не поддержат Израиль в случае крупной операции в Рафахе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Администрация США предостерегает Израиль от полномасштабной операции в Рафахе в секторе Газа, заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен.

"Президент США дал четко понять, что мы не поддержим крупную военную операцию в Рафахе", - сказал Блинкен в интервью ряду американских телеканалов, в том числе NBC News.

Он также отметил, что у Израиля нет "заслуживающего доверия" плана по эвакуации мирных жителей из Рафаха.

На вопрос журналистов о том, нарушали ли израильские военные международное гуманитарное право в ходе боевых действий в секторе Газа, Блинкен указал, что в пятницу передал в Конгресс США доклад, в котором говорится, что "целесообразно изучить, действовал ли Израиль в некоторых случаях в нарушение международного гуманитарного права", принимая во внимание "общий ущерб, нанесенным детям, женщинам и мужчинам".

Кроме того, Блинкен добавил, что США вместе с другими странами, в том числе арабскими, работают долгое время над "планами безопасности, управления и восстановления" сектора Газа, тогда как "со стороны Израиля такого мы не видим".

В миреВ ЦАХАЛ заявили, что операция в Рафахе проводится вне густонаселенных районовЧитать подробнее

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что операция в Рафахе носит "ограниченный и тактический характер" и не проводится в густонаселенных районах города.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

госдеп США Энтони Блинкен Израиль Рафах
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