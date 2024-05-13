Блинкен призвал Галанта обеспечить безопасность мирного населения в Рафахе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил о необходимости обеспечения безопасности мирного населения в случае масштабной наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

"Госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость защиты гражданского населения и гуманитарных работников в Газе и призвал министра обеспечить доставку помощи в Газу", - говорится в сообщении госдепартамента.

При этом Блинкен в очередной раз отметил, что хотя США "привержены безопасности Израиля и общей цели - разгрому ХАМАС", Вашингтон тем не менее "против крупной военной наземной операции в Рафахе, где укрылись более миллиона человек".

Накануне госсекретарь в интервью американским телеканалам заявил: "Президент США четко дал понять, что мы не поддержим крупную военную операцию в Рафахе".

Он сказал также, что у Израиля нет "заслуживающего доверия" плана по эвакуации мирных жителей из Рафаха.

Ранее в мае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала точечные действия на востоке Рафаха, теперь она намерена расширить операцию на новые зоны. В пятницу сообщалось, что соответствующее решение принял израильский военный кабмин.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил журналистам, что операция в Рафахе носит "ограниченный и тактический характер" и не проводится в густонаселенных районах города.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.