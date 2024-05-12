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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Операция в Рафахе носит ограниченный характер и проводится вне густонаселенных районов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что операция в Рафахе носят "ограниченный и тактический характер" и не проводится в густонаселенных районах города, сообщают израильские СМИ.

Хагари напомнил, что перед началом операции армия "призвала население города временно перебраться в гуманитарные районы".

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что Израиль борется с ХАМАС, а не с жителями анклава. Израильские военные, по словам Хагари, работают над предоставлением гуманитарной помощи гражданскому населению.

Накануне The Washington Post сообщила, что США предложили Израилю доступ к американским разведданным, в частности, о местонахождении бойцов ХАМАС, в обмен на отказ от полномасштабной военной операции в Рафахе.

По данным источников газеты, ознакомившихся с предложением США, в нем также говорится о помощи Израилю в предоставлении убежищ для перемещенных лиц и создании систем доставки продовольствия, воды и медикаментов палестинцам, покинувшим Рафах.

Ранее в мае Армия обороны Израиля начала точечные действия на востоке Рафаха, теперь она намерена расширить операцию на новые зоны. В пятницу сообщалось, что соответствующее решение принял израильский военный кабмин.

Рафах - последний крупный населенный пункт сектора Газа, в котором Израиль еще не проводил крупную операцию против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе находятся многочисленные перемещенные лица из других районов сектора.

Израиль США ХАМАС ЦАХАЛ
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