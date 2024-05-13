В Армении задержаны 134 участника протестных акций за отставку Пашиняна

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении в Ереване с утра в понедельник начала задерживать участников акций гражданского неповиновения, требующих отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна. Уже задержаны 134 человека, сообщили "Интерфаксу" в МВД Армении.

4 мая архиепископ Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго начал шествие из Тавушской области Армении и объявил о проведении акций протеста в Ереване с 9 мая против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К архиепископу Баграту присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей Армении.

Ранее на митинге архиепископ потребовал отставки Пашиняна.