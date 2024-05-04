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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Активисты потребуют в Ереване отмены процесса делимитации границы с Баку

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян объявил о начале шествия и акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

"Движение "Тавуш во имя родины" решило, что вместе со своим народом идет в Ереван (из села Киранц в Тавушской области - ИФ), чтобы призвать к ответу власти Армении и потребовать, чтобы этот катастрофический, непонятный процесс делимитации был прекращен", - сказал он в своем обращении в селе Киранц, часть которого в соответствии с решением армянских властей перейдет под контроль Азербайджана.

Архиепископ отметил, что "односторонним уступкам властей Армении нет конца".

"За Тавушем последуют проблемы анклавов, проблема Тигранашена, Сюника, то есть с севера до юга Армении мы стоим перед катастрофическими рисками и этот процесс должен быть прекращен. Это наше требование", - сказал представитель армянской церкви.

По его словам, вопросы делимитации должны происходить в соответствии с законами Армении и международным правом, а не индивидуальными решениями.

В миреАзербайджан и Армения установили уже 35 пограничных столбовЧитать подробнее

Акции протеста против политики Пашиняна, в частности в вопросе отношений с Азербайджаном, процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, передачи азербайджанской стороне сел в Тавушской области Армении проходят в республике с 20 апреля, демонстранты перекрывают автодороги местного значения, автотрассу в Грузию.

Как заявили 19 апреля в аппарате армянского лидера, между Арменией и Азербайджаном впервые будет демаркированная государственная граница в районе четырех сел в Тавушской области.

Пашинян заявил ранее в интервью британским СМИ, что Ереван "продемонстрировал свою искренность". "Мы зафиксировали, что правительство Республики Армения готово предпринять шаги в пределах своих полномочий, чтобы в тех азербайджанских селах, а именно Кызыл Гаджилы, Хейримли, Ашаги Аскипара, Баганис Айрум, где сейчас люди не живут, жизнь людей стала бы возможной, проживание стало бы возможным", - сказал он.

23 апреля на границе между Азербайджаном и Арменией был установлен первый пограничный столб.

Протесты в Армении

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