Армянский архиепископ заявил, что оппозиция готова начать импичмент Пашиняна

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Парламентская оппозиция Армении готова запустить процесс импичмента премьер-министра республики Никола Пашиняна, заявил представитель Армянской апостольской церкви, глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян.

"Мы обсудили с представителями двух фракций (оппозиционных - ИФ), они готовы в предстоящие дни начать в парламенте процесс импичмента. Но для этого не хватает почти 20 голосов", - сказал Галстанян на многотысячном митинге в центре Еревана.

По его словам, с утра 10 мая в Ереване и во всех областях Армении должны начаться массовые акции гражданского неповиновения.

Ранее на митинге он потребовал отставки Пашиняна, выразив готовность встретится с ним и обсудить условия.

В правящей партии на это требование отреагировали публикациями в соцсетях фотографии Пашиняна с надписью "Избранный и легитимный премьер-министр".

4 мая архиепископ Галстанян с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго начал шествие из Тавушской области Армении и объявил о проведении акций протеста в Ереване с 9 мая против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К архиепископу Баграту присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей Армении.