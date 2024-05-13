Свыше тысячи членов ХАМАС проходят лечение в Турции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. членов палестинского движения ХАМАС, получивших ранения в секторе Газа, в настоящее время проходят лечение в Турции, сообщил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Речь идет о более 1 тыс. хамасовцев", - приводят его слова европейские СМИ.

"Очень многие члены ХАМАС погибли. Они подверглись нападению Запада, предоставившего множество оружия и боеприпасов (Израилю - ИФ)", - добавил Эрдоган.

Президент Турции давно критикует израильскую военную операцию в Газе, считая ее чрезмерно жестокой.

В Израиле в понедельник в рамках дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора провели акции протеста в связи с гибелью израильских военных в Газе. Так, родственники 620 военнослужащих, которые, по информации властей Израиля, погибли во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и затем - во время операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, провели серию демонстраций близ домов членов израильского правительства.

Тем временем, израильские военные продолжили в понедельник операции в секторе Газа. По данным Associated Press, бои проходят в городе Рафах, в некоторых районах на севере сектора Газа, а также - в лагере для перемещенных лиц Джабалия.

При этом израильская сторона продолжает призывать жителей Рафаха эвакуироваться из ряда районов. По данным ООН, за прошлую неделю более 360 тыс. палестинцев покинули Рафах. Западные СМИ отмечают, что ситуация осложняется тем, что в Газе не осталось мест, где можно разместить и обеспечить всем необходимым такое число людей.

Рафах - последний город в секторе Газа, в котором израильские военные не проводили масштабных боевых операций. В настоящее время армия ограничивается точечными ударами по городу.