За неделю 360 тыс. жителям Рафаха пришлось уйти из города

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Примерно 360 тыс. человек за неделю покинули Рафах в секторе Газа из-за боевых действий в этом районе, сообщило в понедельник Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"Около 360 тыс. человек были вынуждены покинуть Рафах с момента первого распоряжения об эвакуации неделю назад", - говорится в сообщении БАПОР в соцсети X.

"Идти некуда. Без прекращения огня - нет безопасности", - подчеркнули в БАПОР.

Ранее в понедельник власти сектора Газа заявили, что система здравоохранения анклава находится "на грани коллапса" из-за нехватки топлива.

"Несколько часов отделяют нас от коллапса системы здравоохранения в секторе Газа из-за невозможности подвезти топливо, необходимое для работы электрогенераторов в больницах, для машин скорой помощи и транспорта", - приводит телеканал "Аль-Джазира" выдержки из заявления Минздрава Газы.

В субботу израильские военные призвали палестинцев эвакуироваться еще из нескольких кварталов в Рафахе. Жителей просили переместиться в район Аль-Маваси, а также - к городу Хан-Юнис.

Несколько дней назад Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Израиль представил Белому дому план эвакуации мирных жителей из Рафаха в преддверии боевых действий там.

В БАПОР тогда заявили, что не будут участвовать в принудительной эвакуации из Рафаха или откуда-то еще в секторе Газа. В БАПОР напомнили, что в городе остаются тысячи ее сотрудников. В ЮНИСЕФ тоже выступили против вынужденного перемещения примерно 600 тыс. детей из Рафаха.

В мае Армия обороны Израиля начала точечные операции на востоке Рафаха, а теперь намерена расширить их на новые зоны. В пятницу сообщалось, что соответствующее решение принял израильский военный кабмин. При этом некоторые СМИ отмечают, что израильская сторона все же планирует несколько ограничивать масштабы действий военных, чтобы не вызывать недовольства США и международного сообщества.

В свою очередь агентство EFE отмечает, что эвакуация из Рафаха станет трудным испытанием для палестинских жителей. Так, район Аль-Маваси уже и так переполнен перемещенными лицами: люди там живут в самодельных палатках, без стабильного доступа к питьевой воде и в сложных санитарных условиях.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.