Трамп согласился провести дебаты с Байденом в июне и сентябре

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что согласен дважды провести дебаты с нынешним главой государства Джо Байденом, сообщает в среду Fox News.

"Я готов. Предложенные даты меня устраивают. Готов к дебатам в любое время, в любом месте", - заявил он Fox News.

"Жуликоватый Джо Байден - худший участник дебатов, с которым мне приходилось иметь дело. Он не может связать и двух слов. Кроме того, он, причем с большим отрывом, - худший президент в истории США", - добавил Трамп.

При этом он раскритиковал комиссию, которая в США отвечает за организацию дебатов перед президентскими выборами. "Время для дебатов пришло, пусть даже их нужно будет провести при помощи комиссии, отвечающей за дебаты между кандидатами в президенты. Эта комиссия полностью под контролем Демократической партии", - считает он.

Ранее в среду организаторы предвыборной кампании Байдена предложили провести его дебаты с Трампом в июне и сентябре 2024 года. Действующий президент подтвердил, что готов к дебатам с Трампом.

Таким образом, как отмечает Fox News, участники нынешней президентской гонки в США, судя по всему, отойдут от державшейся несколько десятилетий традиции: обычно подобные мероприятия проводились не дважды, а трижды, причем исключительно осенью.

Нынешний формат дебатов позволит кандидатам высказаться по ключевым темам до начала досрочного голосования на президентских выборах в США, отмечает The Hill.

Трамп и Байден уже проводили дебаты в 2020 году - перед предыдущими президентскими выборами. Тогда одной из актуальных тем была борьба против пандемии COVID-19. Байден на тех дебатах, по мнению СМИ, справился со своей задачей: он смог избежать нередко случающихся с ним во время публичных выступлений фактических ошибок, оговорок.

Трамп и Байден на праймериз в 2024 году уже де-факто обеспечили себе выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые состоятся в ноябре. Опросы показывают, что у Трампа есть шансы взять у Байдена реванш за поражение на предыдущих выборах и вернуться в Белый дом.