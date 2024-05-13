Основатель "Грузинской мечты" отказался от встречи с помощником госсекретаря США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, который 13 мая должен прибыть в Тбилиси с визитом.

"Могу подтвердить, что к Бидзине Иванишвили была просьба относительно встречи с Джеймсом О'Брайеном, на что Бидзина Иванишвили ответил отказом", - сказал премьер на пресс-конференции в понедельник.

Кобахидзе, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что О'Брайен намерен сообщить о санкциях, грозящих Иванишвили из-за принятия грузинским парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отметил, что ему неизвестно об этом. При этом Кобахидзе заявил, что Иванишвили санкции не пугают и он их считает несерьезными. По словам премьера, Иванишвили тема санкций не интересует, так как "де-факто" санкции против него уже действуют, у него заморожено $2 млрд долларов.

"Исходя из этого, позиция Бидзины Иванишвили заключается в том, что он не может проводить никакую встречу под шантажом. Это его четкая позиция. Как только шантаж и де-факто санкции прекратятся, можно будет провести любую встречу, но сегодня такова позиция Бидзины Иванишвили", - добавил Кобахидзе.