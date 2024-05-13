Госдеп заявил, что законопроект об иноагентах противоречит устремлениям грузинского народа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Деятельность грузинского руководства по принятию законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" противоречит целям народа этой страны, заявил в понедельник представитель Госдепа Ведант Патель.

"Те действия, которые мы видим, не соответствуют устремлениям грузинского народа, о которых они сами заявляют. Речь не о каких-то устремлениях, о которых говорят США или другие страны: жители Грузии сами их определили", - сказал Патель на брифинге, комментируя ситуацию вокруг законопроекта.

Он подчеркнул, что 80% грузин хотят членства в ЕС. Патель отметил, что Вашингтон поддерживает эту цель и призывает Грузию вернуться на "путь интеграции в ЕС".

Утром в понедельник юридический комитет парламента Грузии без участия оппозиции одобрил законопроект об иноагентах.

Ожидается, что закон "О прозрачности иностранного влияния" будет принят в Грузии 14 мая.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что несмотря на критику и попытки радикальной оппозиции этому помешать, в республике из-за принятия этого документа не повторятся события как на Украине в 2014 году. Премьер подчеркивает, что власти Грузии до сих пор не услышали ни от кого никаких правовых аргументов против данного законопроекта.

По словам Кобахидзе, более 60% граждан республики, даже в условиях, когда зарубежные партнеры говорят Грузии не принимать этот законопроект, поддерживают непосредственно этот документ, а в целом за прозрачность неправительственных организаций выступает, согласно социологическим исследованиям, более 80% населения.

Кроме того, глава правительства назвал шантажом заявления некоторых депутатов стран Евросоюза о том, что в случае принятия закона переговоры о вступлении в ЕС могут не состояться.

Кобахидзе также подтвердил, что основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, который 13 мая должен прибыть в Тбилиси с визитом.