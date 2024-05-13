Парламентарии четырех стран предупредили Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Брюссель не начнет в конце года переговоры с Грузией о членстве в Евросоюзе, если ее парламент окончательно примет закон "О прозрачности иностранного влияния", заявила депутат парламента Хатия Деканоидзе.

"На встрече нам однозначно было заявлено, что с Грузией не будут открыты переговоры в случае принятия закона об иноагентах. Было сказано и о том, что легитимность предстоящих парламентских выборов в октябре будет поставлена под сомнение", - сказала Деканоидзе журналистам после встречи лидеров оппозиции с находящимися в Тбилиси руководителями парламентских комитетов по иностранным делам Германии, Польши, Литвы и Латвии.