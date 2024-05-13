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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Шольц призвал Европу производить больше оружия и активнее помогать Киеву

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европе следует производить больше вооружения, так как в настоящее время она не подготовлена на случай масштабного конфликта, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы усвоили, что нам нужно увеличивать производство, так как мы не готовы на случай масштабного конфликта", - приводит агентство ЭФЭ слова Шольца, посетившего Стокгольм.

Канцлер ФРГ, кроме того, отметил важность дальнейших поставок военной помощи Украине, в особенности - средств ПВО. Также он призвал Европу "делать больше" в том, что касается поиска возможностей наращивания военной помощи Киеву.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Олаф Шольц ПВО ФРГ Украина
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