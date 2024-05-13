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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Белый дом планирует на днях выделить очередной транш военной помощи Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Администрация США намерена в ближайшие дни объявить о выделении очередного транша военной помощи Украине, заявил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы намерены в ближайшие дни объявить о новом транше", - сказал он журналистам в Белом доме.

Салливан пояснил, что США в настоящее пытаются максимально ускорить процесс доставки военной помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь на $400 млн. Как сообщалось, в состав пакета войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, противорадиолакационные ракеты HARM, БМП Bradley, противотанковые гранатометы AT4 и др. По данным Пентагона, с февраля 2022 года США уже предоставили Киеву помощь на более чем $50,6 млрд.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Белый дом Джейк Салливан США Украина
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