Белый дом планирует на днях выделить очередной транш военной помощи Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Администрация США намерена в ближайшие дни объявить о выделении очередного транша военной помощи Украине, заявил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы намерены в ближайшие дни объявить о новом транше", - сказал он журналистам в Белом доме.

Салливан пояснил, что США в настоящее пытаются максимально ускорить процесс доставки военной помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь на $400 млн. Как сообщалось, в состав пакета войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, противорадиолакационные ракеты HARM, БМП Bradley, противотанковые гранатометы AT4 и др. По данным Пентагона, с февраля 2022 года США уже предоставили Киеву помощь на более чем $50,6 млрд.