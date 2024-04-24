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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Великобритания и Германия будут координировать усилия по помощи Украине

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц договорились координировать и активизировать усилия по оказанию помощи Украине, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

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"Сегодня мы согласились координировать и активизировать наши усилия, а также оценивать потенциал для совместных проектов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в среду.

Так, страны планируют сотрудничать для помощи, касающейся украинских вертолетов. "В частности, речь идет о вооружении для них, техобслуживании, обучении пилотов", - отмечают Сунак и Шольц.

Отмечается, что, по мнению лидеров, в центре внимания их поддержки Украины находятся противовоздушная оборона, беспилотники, артиллерия, боеприпасы, строительство укреплений и обучение украинских военнослужащих.

В среду Сунак провел переговоры с Шольцем в Берлине.

Великобритания Германия Украина Риши Сунак Олаф Шольц
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