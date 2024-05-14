ЕС окончательно одобрил план восстановления Украины для Ukraine Facility

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз окончательно одобрил разработанный правительством Украины план восстановления, реконструкции и модернизации страны, необходимый для реализации механизма Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, одобрение плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility, в результате чего Украина получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. "В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость", - сообщил он.

Шмыгаль также поблагодарил Бельгию, которая председательствует в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку плана Украины.

Речь идет об одобрении плана со стороны совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам. План необходим для регулярного выделения Киеву финансирования в рамках Ukraine Facility, уточнили в Совете ЕС.

Европейская комиссия одобрила этот план в середине апреля.