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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

ЕС окончательно одобрил план восстановления Украины для Ukraine Facility

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз окончательно одобрил разработанный правительством Украины план восстановления, реконструкции и модернизации страны, необходимый для реализации механизма Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, одобрение плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility, в результате чего Украина получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. "В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость", - сообщил он.

Шмыгаль также поблагодарил Бельгию, которая председательствует в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку плана Украины.

Речь идет об одобрении плана со стороны совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам. План необходим для регулярного выделения Киеву финансирования в рамках Ukraine Facility, уточнили в Совете ЕС.

Европейская комиссия одобрила этот план в середине апреля.

Денис Шмыгаль Евросоюз Украина Минфин Ukraine Facility
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