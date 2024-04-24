ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз выделил Украине дополнительные 1,5 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility общим объемом в 50 млрд евро, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это крайне важно, чтобы государство работало, а услуги предоставлялись. Европа остается единой и полной решимости", - написала она в соцсети.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕК отмечается, что эта выплата средств в счет Фонда для Украины в 50 млрд евро последовала "за положительной оценкой комиссией согласованных политических условий, связанных с реформами в области судебной системы, борьбы с отмыванием денег, управления государственными финансами, деловой среды и сельского хозяйства, а также требований к отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств фонда".

В Еврокомиссии напомнили, что "общим предварительным условием поддержки в рамках Фонда для Украины является уважение эффективных демократических механизмов".

Как сообщалось ранее, общий бюджет Ukraine Facility будет сформирован в объеме 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов. Из общей суммы на поддержку бюджета будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд - 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд евро.

Украина в марте уже получила 4,5 млрд евро по Ukraine Facility в рамках переходного финансирования. После перечисления в апреле 1,5 млрд евро в мае ожидается получение еще 1,9 млрд евро. В дальнейшем средства, как предполагается, будут предоставляться ежеквартально по итогам исполнения индикаторов плана.

Европейский парламент в конце февраля утвердил регламент Ukraine Facility.

Для запуска Ukraine Facility правительство Украины разработало план восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также конкретизировало реформы и инвестиции, необходимые для вступления в ЕС. Особый акцент делается на реформировании госуправления, верховенстве права, борьбе с коррупцией и эффективном финансовом управлении. Этот план был утвержден кабинетом министров Украины 18 марта.

Украина и Евросоюз 12 марта подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы.