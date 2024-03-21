Украина получила кредит Канады на $1,5 млрд

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Украина получила от Канады кредит в размере $1,5 млрд, сообщил в соцсети украинский министр финансов Сергей Марченко.

"С февраля 2022 года бюджетная помощь достигла $5,1 млрд", - добавил он.

Средства поступили в рамках третьего дополнительного соглашения к документу, подписанному в августе 2022 года. Кредит предоставлен на 10 лет. Процентная ставка - 1,5% годовых, льготный период составляет 4,5 года с даты поступления средств.

20 марта в госбюджет Украины поступил первый транш на 4,5 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility. До этого все внешние поступления с начала года составили лишь $1,2 млрд.

Нацбанк Украины ожидает, что страна с середины марта до конца апреля может получить внешнее финансирование на сумму $10 млрд или даже более при общей потребности на этот год свыше $37 млрд.

Совет ЕС и Европарламент в начале февраля 2024 года объявили, что согласовали новый механизм поддержки Украины на 50 млрд евро на период 2024-2027 годов - инструмент Ukraine Facility. Речь идет о "создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины при одновременном содействии ее усилиям по проведению реформ на пути к вступлению в ЕС", отмечалось в коммюнике совета ЕС. Общий бюджет будет сформирован в объеме 33 млрд евро в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов.

Европейский парламент в конце февраля утвердил регламент Ukraine Facility. Украина и Евросоюз 12 марта подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы.