США не знают, принял ли Израиль решение о сроках и характере операции в Рафахе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти США не имеют данных о том, когда израильские войска могут развернуть полноценную операцию в Рафахе в секторе Газа, и как она может проходить, сообщает во вторник телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных представителей американской администрации.

"Один из представителей сказал, что перемещение войск началось несколько дней назад, и США не знают, остались ли дни или недели до масштабного вторжения в Рафах", - информирует телеканал.

По словам источников, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стянула к Рафаху достаточно сил, чтобы ожидать от них возможности расширить зону операций в городе, однако "неясно, принял ли Израиль окончательное решение о том, когда и как действовать дальше".

Второй представитель администрации США отметил, что Белый дом продолжает убеждать Израиль не проводить широкое наступление на Рафах и принять меры по защите гражданского населения.

Между тем во вторник утром сотрудники NBC наблюдали, как израильская техника двигалась в сторону района Рафах Аль-Джнейна.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял NBC, что полноценная сухопутная операция в Рафахе не позволит ликвидировать силы движения ХАМАС. Он отметил, что ранее в районах, зачищенных Израилем от ХАМАС на севере сектора Газа, в Хан-Юнисе вновь появились бойцы движения.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.