Полиция вытеснила с площади перед парламентом Грузии около 200 протестующих

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Полиция и спецназ начали вытеснять участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента Грузии, передает корреспондент "Интерфакса".

До начала операции полиция обратилась через громкоговорители к собравшимся с требованием разойтись.

Под натиском полицейских участники акции численностью около 200 человек отступили с площади.

Ранее во вторник парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении закон "О прозрачности иностранного влияния".

Проект закона со дня его появления в апреле по инициативе правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиции, считающей, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.