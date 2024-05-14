Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Полиция вытеснила с площади перед парламентом Грузии около 200 протестующих

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Полиция и спецназ начали вытеснять участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента Грузии, передает корреспондент "Интерфакса".

До начала операции полиция обратилась через громкоговорители к собравшимся с требованием разойтись.

В миреВ парламенте Грузии произошла потасовкаЧитать подробнее

Под натиском полицейских участники акции численностью около 200 человек отступили с площади.

Ранее во вторник парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении закон "О прозрачности иностранного влияния".

Проект закона со дня его появления в апреле по инициативе правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиции, считающей, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.

Грузия Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против участника сорвавшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в Strabag

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

В Газе напали на конвой ООН, передвижениях которого сообщили Израилю

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Обострение палестино-израильского конфликта

США не знают, принял ли Израиль решение о сроках и характере операции в Рафахе

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

США повысят пошлины для товаров китайского экспорта на сумму $18 млрд в год

США повысят пошлины для товаров китайского экспорта на сумму $18 млрд в год

В парламенте Грузии произошла потасовка

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские танки вошли в восточные кварталы Рафаха

Путин 16-17 мая посетит с госвизитом Китай

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });