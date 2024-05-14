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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Генсек ООН призвал власти Грузии и протестующих к диалогу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне акций протеста в Грузии из-за закона об иноагентах призвал сторонников и противников закона проявить сдержанность и перейти к диалогу, заявил его пресс-секретарь Фархан Хак.

"Я могу сказать, что генсек с обеспокоенностью следит за развитием событий в Грузии, в особенности за жестокими столкновениями и сообщениями о непропорциональном применении силы стражами порядка в отношении участников демонстраций, - сказал Хак. - Он призывает к сдержанности и диалогу между властями и представителями гражданского общества, а также к расследованию всех сообщений о плохом обращении с участниками демонстраций во время протестов и после них".

14 мая парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". Эта инициатива была раскритикована оппозицией, которая считает, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.

Антониу Гутерриш ООН Грузия Фархан Хак
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