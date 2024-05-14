Генсек ООН призвал власти Грузии и протестующих к диалогу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне акций протеста в Грузии из-за закона об иноагентах призвал сторонников и противников закона проявить сдержанность и перейти к диалогу, заявил его пресс-секретарь Фархан Хак.

"Я могу сказать, что генсек с обеспокоенностью следит за развитием событий в Грузии, в особенности за жестокими столкновениями и сообщениями о непропорциональном применении силы стражами порядка в отношении участников демонстраций, - сказал Хак. - Он призывает к сдержанности и диалогу между властями и представителями гражданского общества, а также к расследованию всех сообщений о плохом обращении с участниками демонстраций во время протестов и после них".

14 мая парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". Эта инициатива была раскритикована оппозицией, которая считает, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.