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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Макрон обсудил с Зеленским детали военной помощи Украине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский по телефону обсудили детали поставок военной помощи Киеву, сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Франции пояснил детали поставок в ближайшие дни и недели для поддержки военных усилий Украины", - говорится в сообщении.

Макрон заверил Зеленского в готовности Парижа и его партнеров оказать Киеву "любую необходимую поддержку".

Президент Франции также подчеркнул, что "любые полезные дипломатические инициативы должны быть предприняты для переговоров, при условии соблюдения международного права и законных интересов Украины".

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Франция Украина
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