Макрон не исключил отправку французских военных на Украину

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не считает правильным исключать отправку французских военных на Украину, но при этом - выразил надежду, что этого не потребуется, пишет в субботу газета Le Figaro.

"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - сказал он. Такое заявление, как отмечает Le Figaro, Макрон сделал в видео с ответами на вопросы интернет-пользователей. Видеоролик записали в поддержку одного из кандидатов на предстоящих выборах в Европарламент.

"Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных", - добавил президент Франции.

При этом на сей раз Макрон говорил и о том, что Парижу не следовало бы действовать в одиночку. "Нужно передавать больше оружия украинцам. И в какой-то момент, если Россия зайдет слишком далеко, мы, европейцы, должны выступить вместе. Мы должны быть готовы действовать, чтобы оказать сдерживающий эффект на Россию", - заявил он.

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не исключает, что при определенном развитии событий может направить французских военных на Украину. Такую точку зрения критиковали, в частности, Вашингтон и Лондон.