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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

США рассматривают возможность отправки еще одной батареи Patriot на Украину

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники агентства, США намерены направить Киеву одну батарею Patriot вместе с радарами.

Европейские союзники Украины также разрабатывают планы по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны из своих запасов, сообщили источники.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация США продолжает контакты с союзниками, нацеленные на то, чтобы найти дополнительные системы ПВО Patriot для Украины.

"Мы работаем над поиском дополнительных систем Patriot", - сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

Кроме того, советник президента США подчеркнул, что Вашингтон контактирует с союзниками насчет возможности передачи Киеву и иных систем ПВО.

"Мы также думаем и над другими системами ПВО, потому что считаем, что у наших партнеров есть системы, которыми они могли бы поделиться", - сказал Салливан.

Джейк Салливан Джо Байден США
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