Блинкен в Киеве пообещал, что США конфискуют замороженные активы России

Энтони Блинкен Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Администрация США намерена воспользоваться полученным от Конгресса правом конфисковать замороженные активы России, заявил в Киеве студентам госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вела пресс-служба Госдепартамента.

"Наш Конгресс дал нам полномочия для того, чтобы конфисковать российские активы в США. Мы намерены воспользоваться этими полномочиями", - сказал он, не раскрывая детали этих планов.

Он напомнил, что этот вопрос Вашингтон обсуждает со своими партнерами по G7. Он подчеркнул, что конфискованные средства можно будет потратить на различную помощь Украине.

В апреле Конгресс США принял закон, который дает право администрации США конфисковать замороженные на американской территории активы России.