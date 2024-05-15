Байден намерен выделить Израилю более $1 млрд на закупку нового оружия

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс, что продвигается к заключению новых контрактов на поставку оружия Израилю на сумму более $1 млрд, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, речь идет о поставке боеприпасов для танков стоимостью $700 млн, тактических транспортных средств на сумму $500 млн и минометных снарядов на $60 млн.

Отмечается, что боеприпасы предназначены для пополнения запасов, использовавшихся во время войны с ХАМАС.

На прошлой неделе Байден заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Глава Белого дома подчеркнул, что масштабная израильская операция в Рафахе - "это совершенно неправильно". "Мы не будем поставлять для этого оружие, артиллерийские боеприпасы", добавил он.

При этом американский президент пообещал, что США в любом случае продолжат передавать все необходимое для израильской системы ПВО.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов.

Как уточнил представитель Минобороны США Патрик Райдер, приостановка связана с ситуацией в Рафахе в Секторе Газа.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 2000 фунтов (908 кг), а также 1,7 тыс. бомб весом 500 фунтов (около 226 кг)", - заявил Райдер.