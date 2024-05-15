Больше половины эвакуированных из-за паводков казахстанцев вернулись в свои дома

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане в свои дома вернулись более 61 тыс. человек, ранее эвакуированных из зон подтопления, сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.

"По республике вернулся в свои дома 61 151 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 365 человек", - говорится в распространенной информации.

Всего с начала половодья с подтопленных территорий были эвакуированы свыше 119 тыс. человек.

Отведено и откачано порядка 20,5 млн кубометров талой воды из 11 264 частных жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействованы 7 062 человека и 983 единиц техники, 352 водооткачивающих и 66 плавательных средств, шесть воздушных судов.

В настоящий момент сохраняется угроза подтоплений в Атырауской области, там ведется мониторинг уровня реки Урал и берегоукрепительные работы.