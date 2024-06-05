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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Половодье завершилось во всех регионах Казахстана

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщило о завершении половодья во всех регионах страны.

Так, по информации ведомства, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 87%, два крупных водохранилища Акмолинской области полны на 99%, все они работают в штатном режиме.

"В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 89,8%. В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 87,8%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

"В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,5%. Все они работают в штатном режиме. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 91%. Оба объекта работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Весенние паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет. В целом по стране пострадали от паводков более 30 тыс. жилых и дачных домов. Всего с подтопленных территорий были эвакуированы более 119 тыс. человек, большинство из них уже вернулись в свои дома.

Казахстан
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