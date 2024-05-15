ЦАХАЛ действует в Джебалии и на востоке Рафаха, частично отошел из города Газа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает продвижение по лагерю для беженцев "Джебалия" на севере сектора Газа, сообщает в среду издание The Times of Israel со ссылкой на израильских военных. 98-я дивизия при этом за сутки ликвидировала здесь значительное число бойцов палестинских группировок.

Одновременно с тем 162-я бронетанковая дивизия продолжала действовать на востоке города Рафах на юге сектора Газа. Входящая в ее состав 84-я пехотная бригада "Гивати" провела рейд на тренировочную базу движения ХАМАС, уничтожила несколько находившихся там его бойцов, захватила оружие.

За сутки ВВС Израиля атаковали еще 80 объектов неприятеля, в том числе строения, склады с вооружением, ракетные установки и наблюдательные посты.

Командование вывело 933-ю пехотную бригаду "Нахаль" из района Аз-Зейтун в городе Газа после шести дней боев для ее подготовки к дальнейшим наступательным действиям. В районе остается бригада "Кармели".

Тем временем Associated Press сообщает со ссылкой на "Хезболлу", что накануне вечером израильский дрон нанес удар по автомобилю с местным командиром движения Хуссейном Макки вблизи порта Сур в Ливане. В результате атаки командир погиб. Израильские военные заявляют, что он нес ответственность за планирование и проведение нескольких атак против Израиля.

После его ликвидации, по данным The Times of Israel, в среду "Хезболла" запустила десятки реактивных снарядов по Израилю. В районе горы Мерон на севере страны сработали сигналы воздушной тревоги.

В среду стало известно, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и заместитель главы политического крыла ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя обсуждали нынешний раунд опосредованных переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, а также планы продолжать атаки и оказывать давление на Израиль.