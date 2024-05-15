Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

"Хезболла" и ХАМАС заявили о стремлении достичь своих целей "ценой любых жертв"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проиранское ливанское движение "Хезболла" и правящая в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС договорились продолжить "до победы" операции против Израиля наряду с политическими усилиями, сообщили в среду израильские СМИ.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и заместитель главы политического крыла ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя на встрече в Бейруте "подтвердили общую позицию и готовность продолжить операции на местах, политические усилия и народные движения", приводят СМИ итоговое коммюнике.

В миреВ ВОЗ не сомневаются в точности палестинских данных о погибших в ГазеЧитать подробнее

Обе стороны также заявили о стремлении "достичь цели, намеченные операцией "Наводнение Аль-Акса", и обеспечить желанную победу ценой любых жертв".

7 октября прошлого года возглавляемые ХАМАС вооруженные палестинские группировки вторглись из сектора Газа на территорию Израиля, убив порядка 1,2 тыс. израильтян и взяв в заложники более 240 человек. Это вторжение палестинцы назвали операцией "Наводнение Аль-Акса".

"Мы объявляем о военной операции против израильской оккупации, которая проводится в ответ на продолжающиеся преступления Израиля против палестинского народа и нарушения в мечети Аль-Акса", - говорилось тогда в заявлении ХАМАС.

В миреЦАХАЛ действует в Джебалии и на востоке Рафаха, частично отошел из города ГазаЧитать подробнее

В ответ правительство Израиля впервые с 1973 года объявило военное положение и приступило к операции "Железные мечи" в секторе Газа.

По данным палестинских служб здравоохранения, опубликованным на прошлой неделе, за время боевых действий в секторе Газа погибли около 35 тыс. человек. Более половины погибших - женщины и дети. Израильская сторона считает эти данные неточными.

При посредничестве Катара, Египта и США ведутся, пока безрезультатно, переговоры о прекращении огня и освобождении заложников и части находящихся в израильских тюрьмах палестинцев.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Хезболла Израиль Ливан сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

Президент Бразилии уволил главу нефтекомпании Petrobras

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 15 мая

Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 15 мая снизится на 3,3%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 15 мая снизится на 3,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });