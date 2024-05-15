"Хезболла" и ХАМАС заявили о стремлении достичь своих целей "ценой любых жертв"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проиранское ливанское движение "Хезболла" и правящая в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС договорились продолжить "до победы" операции против Израиля наряду с политическими усилиями, сообщили в среду израильские СМИ.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и заместитель главы политического крыла ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя на встрече в Бейруте "подтвердили общую позицию и готовность продолжить операции на местах, политические усилия и народные движения", приводят СМИ итоговое коммюнике.

Обе стороны также заявили о стремлении "достичь цели, намеченные операцией "Наводнение Аль-Акса", и обеспечить желанную победу ценой любых жертв".

7 октября прошлого года возглавляемые ХАМАС вооруженные палестинские группировки вторглись из сектора Газа на территорию Израиля, убив порядка 1,2 тыс. израильтян и взяв в заложники более 240 человек. Это вторжение палестинцы назвали операцией "Наводнение Аль-Акса".

"Мы объявляем о военной операции против израильской оккупации, которая проводится в ответ на продолжающиеся преступления Израиля против палестинского народа и нарушения в мечети Аль-Акса", - говорилось тогда в заявлении ХАМАС.

В ответ правительство Израиля впервые с 1973 года объявило военное положение и приступило к операции "Железные мечи" в секторе Газа.

По данным палестинских служб здравоохранения, опубликованным на прошлой неделе, за время боевых действий в секторе Газа погибли около 35 тыс. человек. Более половины погибших - женщины и дети. Израильская сторона считает эти данные неточными.

При посредничестве Катара, Египта и США ведутся, пока безрезультатно, переговоры о прекращении огня и освобождении заложников и части находящихся в израильских тюрьмах палестинцев.