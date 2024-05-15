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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Макрон заявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии из-за беспорядков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду, что потребовал введения чрезвычайного положения на заморской территории Новая Каледония, где в результате беспорядков три человека погибли и несколько сотен получили ранения.

"Глава государства выразил своё глубокое переживание после гибели трех человек, при том, что один жандарм только что был очень серьезно ранен", - сообщил Елисейский дворец в коммюнике, которое цитируют французские СМИ.

Решение о чрезвычайном положении в Новой Каледонии было принято по итогу созванного Макроном срочного заседания Совета по обороне и национальной безопасности, в котором приняли участие премьер-министр, глава МВД и министр вооруженных сил. Президент потребовал, чтобы указ о чрезвычайном положении был включен в повестку совета министров, который соберется позднее в среду.

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"Любое насилие нетерпимо и станет предметом непримиримого ответа, чтобы обеспечить возвращение к республиканскому порядку", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

На тихоокеанском архипелаге, являющемся особым французским административно-территориальным образованием, продолжаются начавшиеся 13 мая беспорядки и погромы, разразившиеся параллельно протесту сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы, прошедшей утверждение во французском парламенте.

Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков - и тем самым усилит влияние Парижа.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.

Новая Каледония Эммануэль Макрон Франция
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