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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Азербайджан отверг обвинения Парижа в причастности к протестам в Новой Каледонии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Баку требует от Франции прекратить необоснованные претензии к Азербайджану, заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде

"Мы полностью отвергаем очередное заявление министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена против Азербайджана о предполагаемых связях между Азербайджаном и лидерами движения за независимость Новой Каледонии, сделанное в его интервью телеканалу France-2 16 мая 2024 года", - говорится в комментариях Гаджизаде, обнародованных в четверг в Баку.

Согласно сообщению МИД, в Баку "решительно осуждают оскорбительные высказывания французской стороны в адрес Азербайджана" и призывают прекратить клеветническую кампанию против страны.

"Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в якобы поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следовало бы сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий, которая привела к таким протестам. Мы еще раз призываем Францию прекратить необоснованные претензии к нашей стране", - заявил Гаджизаде.

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В среду президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что потребовал введения чрезвычайного положения на заморской территории Новая Каледония, где в результате беспорядков три человека погибли и несколько сотен получили ранения.

На тихоокеанском архипелаге, являющемся особым французским административно-территориальным образованием, продолжаются начавшиеся 13 мая беспорядки и погромы, разразившиеся параллельно протесту сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы, прошедшей утверждение во французском парламенте.

Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков - и тем самым усилит влияние Парижа.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.

Азербайджан Франция Новая Каледония
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