Дебаты Байдена и Трампа запланированы на 27 июня и 10 сентября

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп дали свое согласие на дебаты 27 июня, сообщает в среду CNN.

Ожидается, что политики встретятся в студии этого телеканала в Атланте в штате Джорджия. Дебаты намечены на 21:00 по североамериканскому восточному времени.

Вторые дебаты запланированы на 10 сентября. Более подробных данных о них пока не приводится.

Байден ранее написал в соцсети Х, что "принял приглашение CNN на дебаты 27 июня".

Трамп позже также заявил, что его "ответ - да, я принимаю".

Ранее в среду организаторы предвыборной кампании Байдена предложили провести его дебаты с Трампом в июне и сентябре 2024 года.

Таким образом, как отмечает Fox News, участники нынешней президентской гонки в США, судя по всему, отойдут от державшейся несколько десятилетий традиции: обычно подобные мероприятия проводились не дважды, а трижды, причем исключительно осенью.

Нынешний формат дебатов позволит кандидатам высказаться по ключевым темам до начала досрочного голосования на президентских выборах в США, отмечает The Hill.

Трамп и Байден уже проводили дебаты в 2020 году - перед предыдущими президентскими выборами. Тогда одной из актуальных тем была борьба против пандемии COVID-19. Байден на тех дебатах, по мнению СМИ, справился со своей задачей: он смог избежать нередко случающихся с ним во время публичных выступлений фактических ошибок, оговорок.

Трамп и Байден на праймериз в 2024 году уже де-факто обеспечили себе выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые состоятся в ноябре. Опросы показывают, что у Трампа есть шансы взять у Байдена реванш за поражение на предыдущих выборах и вернуться в Белый дом.