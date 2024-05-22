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Трамп опережает Байдена в "колеблющихся" штатах и в Северной Каролине

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп по популярности по-прежнему превосходит действующего главу государства Джо Байдена в ключевых для победы на президентских выборах 2024 года штатах, свидетельствуют результаты опроса компании Morning Consult, опубликованные в среду.

Согласно данным исследования, если бы президентские выборы проходили сегодня в "колеблющихся" штатах, а также в Северной Каролине, в среднем 48% респондентов проголосовали бы за Трампа, 44% - за Байдена.

В Мичигане Байден опережает Трампа, однако отрыв небольшой: 46% респондентов проголосовали бы за Байдена, 45% - за Трампа.

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В Неваде же голоса опрошенных разделились поровну: 47% проголосовали бы за Трампа, столько же - за Байдена.

Кроме того, 51% опрошенных заявил, что экономика США находилась на более высоком уровне, когда президентом был Трамп, 36% отметили, что состояние экономики при Байдене лучше, чем при Трампе.

При этом 46% респондентов считают, что Байден более успешно справляется с проблемами изменения климата. Только 30% опрошенных отметили, что решение подобных проблем доверили бы Трампу.

Опрос проводился в период с 7 по 13 мая среди 4962 зарегистрированных избирателей "колеблющихся" штатов: Пенсильвании, Аризоны, Мичигана, Джорджии, Висконсина и Невады, а также Северной Каролины.

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Шесть штатов традиционно называют в США "колеблющимися", так как на выборах шансы на победу в них обычно есть как у республиканцев, так и у демократов. Считается, что именно результаты голосования в этих штатах в немалой степени определяет исход выборов.

И Байден, и Трамп уже набрали необходимое количество голосов для выдвижения их кандидатур для участия в президентских выборах. Выдвижение произойдет на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп Джо Байден США
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