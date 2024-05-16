США достроили плавучий пирс у берегов сектора Газа для приема гумпомощи

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Военные США закончили сооружать крупный плавучий пирс у побережья сектора Газа, который предназначен для доставки гуманитарной помощи по морскому пути с Кипра для населения анклава, сообщает в четверг Associated Press (AP).

На строительство объекта ушло $320 млн и более двух месяцев работ; сроки их завершения пришлось сдвинуть на две недели из-за ненастной погоды и неспокойного моря.

В Пентагоне ранее заверяли, что бои в Газе не угрожают зоне, в которой находится пирс, и что американских военных в Газе не будет. В ведомстве уточнили, что будут внимательно следить за ситуацией с безопасностью, и в случае проблем могут временно закрыть морской маршрут. В Центральном командовании ВС США отмечали, что работают с Израилем для обеспечения безопасности персонала, работающего в районе пирса.

В то же время в восточной части Средиземного моря находятся два корабля ВМС США - эсминцы Arleigh Burke и USS Paul Ignatius.

На прошлой неделе с Кипра отправилось первое судно с продовольствием, которое должны принять на пирсе. По данным источника AP, этой еды должно хватить на 11 тыс. человек на месяц.

Однако превалирует мнение, что данный морской путь для доставки гуманитарных грузов не сможет заменить сухопутные пути в сектор Газа.

По данным AP, после проверки грузов в Ларнаке на Кипре коммерческий транспорт доставит их на пирс, а там их перегрузят на грузовики. Автотранспорт затем доставят по морю на израильский понтонный пирс, расположенный в нескольких километрах дальше, и с грузовиков помощь поступит в охраняемую зону на суше. Раздачей помощи займутся гуманитарные организации, но пока неясно, какие.

Американские военные уточняли, что поначалу эта система будет функционировать не на полную силу с целью убедиться в ее работоспособности. На первых порах речь пойдет об объемах, которые смогут перевозить 90 грузовиков, но их можно будет быстро нарастить до 150. Тем не менее, гуманитарные организации подчеркивали, что такого количества помощи недостаточно для предотвращения голода в секторе Газа.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.