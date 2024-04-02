Для Газы не смогли разгрузить 240 т гумпомощи после остановки работы "Всемирной центральной кухни"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Суда, прибывшие к берегам сектора Газа с гуманитарной помощью, вернутся обратно с примерно 240 тоннами неразгруженных товаров после того, как благотворительная организация "Всемирная центральная кухня" приостановила деятельность здесь из-за гибели сотрудников, сообщает во вторник Associated Press (AP).

"Представитель МИД Кипра Теодорос Гоцис сказал, что около 100 тонн гуманитарной помощи успели выгрузить до того, как международная благотворительная организация "Всемирная центральная кухня" приостановила работу после гибели ее сотрудников", - информирует AP.

Теперь судам придется вернуться в порт отправления.

Тем не менее, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что до конца апреля в сектор Газа могут отправить еще помощь, поскольку США завершают строительство плавучего пирса у побережья анклава.

"Поставки помощи в сектор Газа будут продолжатся, так как необходимость в них сохраняется", - подчеркнул Христодулидис.

AP напоминает, что Кипр сыграл ключевую роль в создании морского коридора для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" ранее во вторник сообщила о гибели семи сотрудников в результате израильского удара; среди них граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также человек с двойным гражданством США и Канады.

США, Австралия, Испания и Польша потребовали от Израиля выяснить обстоятельства этого удара израильской армии по сектору Газа.

Армия обороны Израиля сообщила, что проводит расследование инцидента.