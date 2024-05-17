Построенный США у берега Газы пирс начал принимать первые партии гумпомощи

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Плавучий пирс, возведенный ВС США у побережья сектора Газа, в пятницу начал принимать первые партии гумпомощи, предназначенные для жителей анклава, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских военных.

Прибывшие по морю грузы уже поступили в сектор Газа. Пока пирс функционирует не в полную силу; США ожидают, что позднее на него смогут доставлять в день на судах продукции, достаточной для 150 грузовиков. Затем, по плану, грузовики заедут на другие суда, которые перевезут их дальше – на израильский понтон, с него грузовики смогут попасть на сушу.

Однако ранее и США, и гуманитарные организации уточняли, что морской маршрут не может служить заменой наземным путям доставки. Также в ООН отметили, что в сектор Газа больше не поступает по земле топливо, поэтому это крайне усложнит доставку помощи жителям анклава. Кроме того, в Агентстве США по международному развитию (USAID) указывали, что остаются вопросы в отношении безопасного распределения продовольствия среди населения сектора.

Гуманитарные организации ранее предупреждали, что у них иссякают запасы продовольствия и топлива на юге сектора Газа; USAID и Всемирная продовольственная программа заявляют, что на севере анклава начался голод. В свою очередь Израиль подчеркивает, что не ограничивает поставки помощи в анклав и обвиняет ООН в задержках с распределением поступивших грузов. Израильские власти добавляли, что серия атак движения ХАМАС на КПП "Керем-Шалом" нарушила процесс доставки помощи. По информации AP, ему также мешали протесты израильтян, выступавших против провоза грузов в анклав.

Ранее израильские военные взяли под контроль КПП "Рафах" в секторе Газа – на ключевом сухопутном маршруте, соединяющем Египет и анклав.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.