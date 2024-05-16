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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Авиация Израиля нанесла удар по заводу "Хезболлы" вблизи границы с Сирией

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ВВС Израиля атаковали в ночь на четверг объект, связанный с движением "Хезболла", на северо-востоке Ливана в долине Бекаа около границы с Сирией, сообщает издание The National.

Израильские военные заявили, что ударили по промышленному предприятию "Хезболлы", где производили беспилотники и управляемые боеприпасы.

Перед этим налетом "Хезболла" провела самую дальнюю с начала конфликта в регионе 7 октября 2023 года атаку вглубь израильской территории, на военную базу к западу от города Тверия. В "Хезболле" отмечали, что атаковали систему слежения ВВС Израиля и успешно поразили ее.

В мире"Хезболла" и ХАМАС заявили о стремлении достичь своих целей "ценой любых жертв"Читать подробнее

В свою очередь израильская сторона сообщила, что один из дронов "Хезболлы" попал по военному объекту в регионе Нижняя Галилея, второй удалось сбить.

Также в четверг в "Хезболле" объявили о запуске 60 реактивных снарядов по трем израильским базам на Голанских высотах, уточнив, что эта акция возмездия за ночной налет израильских ВВС на долину Бекаа. Военные Израиля зафиксировали пуск через израильско-ливанскую границу 40 снарядов.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

Израиль Ливан Хезболла
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