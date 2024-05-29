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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Дамаск заявляет об авиаударе Израиля по северу Сирии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Дамаске заявили о воздушном ударе Израиля в среду вечером по северу Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на сирийский военный источник.

По его данным, израильская авиация со стороны Ливана нанесла удар по жилому зданию и еще одному объекту в городе Банияс, расположенному к северу от Тартуса.

В результате удара, по данным агентства, погибла девушка, около десяти мирных жителей получили ранения.

Израиль в последние годы периодически наносит удары по территории Сирии. Обычно целями таких ударов становятся иранские военные советники и объекты поддерживающего Дамаск движения "Хезболла".

Хроника 07 октября 2023 года – 29 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Хезболла Дамаск
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