Дамаск заявляет об авиаударе Израиля по северу Сирии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Дамаске заявили о воздушном ударе Израиля в среду вечером по северу Сирии, передает агентство САНА со ссылкой на сирийский военный источник.

По его данным, израильская авиация со стороны Ливана нанесла удар по жилому зданию и еще одному объекту в городе Банияс, расположенному к северу от Тартуса.

В результате удара, по данным агентства, погибла девушка, около десяти мирных жителей получили ранения.

Израиль в последние годы периодически наносит удары по территории Сирии. Обычно целями таких ударов становятся иранские военные советники и объекты поддерживающего Дамаск движения "Хезболла".